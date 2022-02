Canada innfører sanksjoner mot Russland

Statsministeren kaller Russlands handlinger i Ukraina for en invasjon, og sier at det er fullstendig uakseptabelt. Videre heter det at Canada sammen med allierte vil ta steg for å isolere Russland økonomisk. EU, USA og Storbritannia innførte sanksjoner tidligere tirsdag.

Trudaeu sier i tillegg at opptil 460 soldater blir sendt til Latvia og den omkringliggende regionen for å styrke Nato i møte med den russiske aggresjonen.

Mandag anerkjente Russland de to utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som selvstendige stater.

President Vladimir Putin varslet også utplassering av «fredsbevarende styrker», og tirsdag ga russiske folkevalgte klarsignal for at russiske styrker kan bruke militærmakt utenfor Russlands grenser.