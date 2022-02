Møtet skulle finne sted torsdag, men Blinken sier det ikke lenger er logisk etter den siste utviklingen i Ukraina-krisen.

– Nå som vi ser at invasjonen er i gang, og Russland har gjort klart at de fullt ut avviser diplomatiet, er det ikke noe poeng i å gå videre med planene om møtet nå, sier Blinken.

Mandag anerkjente Russland de to utbryterrepublikkene øst i Ukraina som selvstendige stater. President Vladimir Putin varslet også utplassering av «fredsbevarende styrker», og tirsdag ga russiske folkevalgte klarsignal for at russiske styrker kan bruke militærmakt utenfor Russlands grenser.