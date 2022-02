Finland revurderer samarbeid med Russland om atomprosjekt

– Det vil bli gjennomført en vurdering av Fennovoima fra et sikkerhetsperspektiv, slik økonomi- og arbeidsdepartementet har kunngjort tidligere i dag, sa Marin på en pressekonferanse tirsdag. Hun sier initiativet kom fra forsvarsdepartementet i landet.

Selskapet Fennovoima er dannet av Rosatom og et finsk konsortium. Det står for byggingen av en reaktor i Pyhajoki, rundt 100 kilometer nord for Oulu nord i Finland.

Sikkerhetsvurderingen ble kunngjort på en pressekonferanse om Ukraina-krisen.

– Russlands handlinger mot Ukraina er totalt uakseptable. Finland har fordømt dem, og EU har fordømt dem, sa Marin.