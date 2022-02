Enstemmig vedtak om EU-sanksjoner mot Russland

EUs utenriksministre var samlet i Brussel tirsdag.

Bakgrunnen for vedtaket er at Russland har besluttet å anerkjenne de to regionene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som uavhengige stater og sendt russiske soldater dit, opplyste Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian tirsdag kveld.

– Vi ble enige om en første sanksjonspakke, sa Le Drian.

Han anklaget Russland for å bryte folkeretten og for løftebrudd.

Russlands anerkjennelse gjelder både de områdene av Luhansk og Donetsk som i dag kontrolleres av russiskvennlige separatister, og områder som kontrolleres av ukrainske regjeringsstyrker.