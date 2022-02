Det enstemmige vedtaket ble gjort på anmodning fra president Vladimir Putin. Forespørselen kom i form av et brev til Føderasjonsrådet, som er overhuset i nasjonalforsamlingen.

– Forhandlingene har stagnert. Den ukrainske ledelsen har valgt voldens og blodsutgytelsenes vei, sa viseforsvarsminister Nikolaj Pankov like før vedtaket ble gjort.

Han stilte i full uniform da han talte under et møte i overhuset tirsdag ettermiddag.

Tirsdagens godkjenning formaliserer en utplassering av russiske styrker øst i Ukraina. Dagen før anerkjente Putin utbryterregionene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som uavhengige stater, samtidig som han ga ordre om at det skulle sendes «fredsbevarende styrker» til de to regionene.

Det er også frykt for at vedtaket kan åpne for en større russisk militæraksjon mot nabolandet. Konflikten har så langt krevd om lag 14.000 liv, og nå er det både frykt for at dette tallet vil stige markant og for at konflikten vil drive hundretusener av mennesker på flukt.

– Minsk-avtalen er død

Like etter vedtaket i overhuset holdt Putin en tale der han sa at Russland har anerkjent Luhansk og Donetsk som selvstendige land innenfor de administrative grensene som gjaldt da de var en del av Ukraina. Det betyr at anerkjennelsen også omfatter områder som i dag kontrolleres av ukrainske regjeringssoldater.

Putin erklærte også at Minsk-avtalen ikke lenger eksisterer. Dette er en avtale som ble inngått mellom Ukraina og Russland i 2014 og som blant annet skulle sikre større selvstyre for de separatistkontrollere regionene. De to landene har aldri blitt enige om tolkningen av avtalen, og svært lite av den er blitt gjennomført.

Både Luhansk og Donetsk har vært kontrollert av russiskvennlige separatister siden 2014, sa den russiskvennlige presidenten Viktor Janukovitsj ble styrtet i et folkeopprør i den vestlige delen av landet, og Russland reagerte med å invadere og annektere Krim-halvøya.

– En invasjon

Flere europeiske ledere uttalte tidligere tirsdag at russiske soldater allerede har rykket inn i de ukrainske utbryterregionene. Men det er uklart hvor store troppeforflyttinger det er snakk om. Det hvite hus har kalt forflytninger for begynnelsen på en «invasjon» etter å ha nølt med å bruke begrepet. President Joe Biden har tidligere varslet at en «invasjon» vil føre til at USA iverksetter svært omfattende økonomiske sanksjoner mot Russland.

– Ja, vi mener at dette er begynnelsen på en invasjon, Russlands seneste invasjon i Ukraina. En invasjon er en invasjon, og det er det som er i ferd med å skje, sier den amerikanske sikkerhetsrådgiveren Jon Finer i et intervju med CNN.

EUs utenrikssjef Josep Borrell vil ikke gå så langt.

– Russiske styrker har gått inn i Donbas. Vi anser Donbas som en del av Ukraina. Jeg vil ikke si det er en full invasjon, men russiske soldater er på ukrainsk jord, sa han tirsdag.

Både Ukraina og vestlige land har i flere år anklaget Russland for å ha sendt soldater inn i utbryterregionene for å bistå separatistene i kampen mot ukrainske regjeringsstyrker.

Øvelse i Østersjøen

Nato holdt tirsdag et hasteinnkalt møte i kjølvannet av Russlands anerkjennelse. Generalsekretær Jens Stoltenberg sa i etterkant at Russland har gått fra fordekt destabilisering til åpen militær handling i Ukraina.

– Dette er et taktskifte, sa Stoltenberg.

– Alt tilsier at Russland fortsetter å planlegge et fullskala angrep på Ukraina, fortsatte han.

Tirsdag ble det også klart at utrykningsstyrken Joint Expeditionary Force (JEF), som består av Norge, sju andre Nato-land, samt Sverige og Finland, innen få dager skal innlede en militærøvelse i Østersjøen.

Tysklands statsminister Olaf Scholz at landet stanser godkjenningen av den nybygde gassrørledningen Nord Stream 2, som skulle bringe russisk gass direkte til Europa via Østersjøen.

Storbritannia har allerede varslet sanksjoner mot russiske banker, oligarker og folkevalgte, og EUs utenriksministre kom også til enighet om sanksjoner tirsdag kveld.

Joe Biden skal holde en tale om situasjonen klokken 19 tirsdag, norsk tid. USA vil etter alt å dømme koordinere sine sanksjoner med EU og Storbritannia.

Tror ikke på storkrig

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa tirsdag at han ikke tror Russland vil innlede noen storkrig mot Ukraina. Han vil samtidig ikke innfri de russisk-støttede separatistenes krav om at Ukraina trekker regjeringssoldater ut av regionene Donetsk og Luhansk.

Ukraina har hjemkalt sin ambassadør i Moskva, og ifølge Zelenskyj vurderer han å bryte de diplomatiske båndene til Russland.

I flere uker har vestlige land advart mot at Russland planlegger å invadere Ukraina. Bakgrunnen er at Russland over en flere måneder lang periode har flyttet et stort antall soldater til den ukrainske grensen. De siste ukene har landet også gjennomført store militærøvelser langs den ukrainske grensen.