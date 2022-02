President Vladimir Putin anerkjente mandag Donetsk og Luhansk som uavhengige og åpnet samtidig for å sende en russisk «fredsstyrke» til de to ukrainske utbryterrepublikkene.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa på en pressekonferanse tirsdag at de russiske styrkene ankom Øst-Ukraina mandag, og han betegnet dette som et brudd på folkeretten og en svært alvorlig handling.

Russlands viseutenriksminister Andrej Rudenko avviste tirsdag ettermiddag at russiske styrker er sendt til Donetsk og Luhansk.

– Hittil er det ingen som har planlagt å sende noen noe sted. Dersom det oppstår en trussel, vil vi tilby assistanse i tråd med avtalen som er ratifisert, sa Rudenko.

Kort tid etter opplyste Støres kontor at det han mente å si var at Putin mandag varslet at de ville sende styrker inn i Øst-Ukraina, ikke at det faktisk alt hadde gjort det.

Ifølge Rudenko åpner avtalen for å bidra med «russisk militærhjelp» til de to utbryterrepublikkene, men han advarte samtidig mot å spekulere i om dette inkluderer styrker.