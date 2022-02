EU-kommisjonen foreslår omfattende sanksjoner mot Russland

Ifølge forslaget , som skal diskuteres når EUs utenriksministre møtes klokka 16, skal sanksjonene rettes mot «dem som var involvert i den ulovlige beslutningen» om å anerkjenne Donetsk og Luhansk som uavhengige republikker.

Kommisjonen foreslår også at sanksjonene skal rettes mot «banker som finansierer det russiske forsvaret og andre operasjoner i disse territoriene».

Forslaget vil også ramme «den russiske stats og regjerings mulighet til å få tilgang til EUs kapital- og finansmarkeder og tjenester, for å begrense finansieringen av en stadig mer aggressiv politikk».

EU-kommisjonen ønsker med sanksjonene videre å ramme all handel mellom de to utbryterregionene og EU, «for å sikre at de ansvarlige helt klart får føle de økonomiske konsekvensene av sine ulovlige og aggressive handlinger».

Dersom EUs utenriksministre gir sin tilslutning til sanksjonspakken, gjenstår det fortsatt å utarbeide detaljer om hvordan de skal utformes og settes ut i livet.