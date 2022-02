Både EU og USA har varslet at de kommer med nye sanksjoner mot Russland som følge av at landet mandag anerkjente separatistrepublikkene i Donetsk og Luhansk øst i Ukraina som selvstendige stater. I tillegg flyttet Russland natt til tirsdag soldater inn i regionen, som er første gang landet offisielt har hatt soldater i regionen som fortsatt er internasjonalt anerkjent som ukrainsk territorium.

Blant sanksjonene det har vært spekulert i de siste ukene, er eksklusjon av Russland fra det internasjonale kapitalmarkedet, stans i godkjennelsen av den nye gassrørledningen Nord Stream 2, og tiltak mot russiske oligarker som har utplassert formuene sine i utlandet.

Hvilke sanksjoner som varsles tirsdag er ikke kjent, blant annet for å unngå at russiske banker flytter kapital på forhånd, skriver Dagens Næringsliv.

Har planene klare

Men planene har trolig vært klare lenge, mener direktør Ulf Sverdrup i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).

– Det virker som EU og Nato har lagd en slags matrise, slik at de kan innføre sanksjoner med en viss proporsjonalitet. Noen typer hendelser vil utløse visse sanksjoner, mens andre hendelser vil utløse andre. Vi får se hvor langt de går, sier han til NTB.

Sverdrup tror imidlertid ikke sanksjonene er en viktig del av bildet fra russisk side.

– De tenker nok som så at sanksjonene skal de kunne klare seg gjennom. Putin virker ikke å drives av økonomiske aspekter.

Gassrørledningen Nord Stream 2 kan være en viktig del av vestlige sanksjoner mot Russland. Foto: Michael Sohn / AP

Uenighet innad i Vesten

I tillegg er det vanskelig for Vesten å bli enige om omfanget av sanksjonene. Russland er en større handelspartner for Europa enn for USA, særlig når det gjelder energi, og dermed vil sanksjoner mot Russland ramme Europa hardere. Sverdrup peker på talen fra EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen på sikkerhetskonferansen i München i forrige uke, der hun la vekt på behovet for at Europa skal bli uavhengig av russisk gass.

– Men det er jo et prosjekt som går mange år framover, legger han til.

Sverdrup sier likevel at sanksjoner er nødvendig.

– Man må gjøre noe for å signalisere at det som skjer, er uakseptabelt. Det som vil skje nå, er trolig at Nato sender tropper østover, det blir mer militært nærvær nær Russland og sterkere oppslutning om Nato i Øst-Europa og Ukraina. Mye av det Putin sier han ikke ønsker, vil skje, sier Nupi-direktøren.

Har en buffer

Russland har vært underlagt sanksjoner fra Vesten siden invasjonen av Krim i 2014, men samtidig har Russland innført motsanksjoner. Blant annet har landet innført en rekke importforbud mot landbruksprodukter og andre varer fra Europa. Dette har igjen ført til at Russland bygger opp sitt eget landbruk til hjemlig produksjon, samt at landet har forsterket sitt samarbeid med Kina.

– Sammen med oljeprisen har dette ført til at den russiske staten har bygd opp en ganske betydelig buffer. Man har ikke korrigert russisk politikk overfor Krim, sier Sverdrup.

Han gjentar at han er positiv til at sanksjoner trappes opp, og at USA, Europa og flere asiatiske land er med på det.

– Det som er mye viktigere, tror jeg, er at europeerne har endret sin forståelse av Russland og tilliten til Russland. Det er det som vil ha den store, langsiktige effekten.