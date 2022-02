– Vi klare for forhandlinger, selv i de mest krevende tider, sier talsperson for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova.

Mandag ble det klart at Blinken planla å møte Lavrov torsdag denne uken. Etter planen skulle de to forberede et mulig toppmøte mellom USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin.

Noen timer senere ble det imidlertid klart at Putin anerkjenner utbryterregionene i Øst-Ukraina som egne stater, og mandag kveld ga han militære ordre om å sende det Russland omtaler som fredsbevarende styrker inn i området. Vesten har unisont fordømt dette.