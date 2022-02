Tidligere sandinist-leder dømt til 13 års fengsel

Tinoco er en av flere titall opposisjonsledere som ble arrestert av regimet til Daniel Ortega for å sikre ham gjenvalg nesten uten opposisjon.

Tinoco var viseutenriksminister i den første sandinistregjeringen i 1979. Han var også Nicaraguas ambassadør til USA og ledet fredsforhandlingene med de USA-støttede contrastyrkene før han brøt med Ortega.

69 år gamle Tinoco fikk en dom på 13 år i fengsel, selv om noen av de andre eldre opposisjonslederne er satt i husarrest. Til sammen sju potensielle presidentkandidater ble arrestert og anklaget for å destabilisere landet.

For en uke siden døde den tidligere sandinistiske geriljalederen Hugo Torres, som under opprørskrigen ledet et raid som befridde Ortega fra Somoza-diktaturets fengsel. Han var 73 år gammel og ventet på sin dom.

Blant andre kjente tidligere allierte av Ortega under sandinistrevolusjonen som er dømt til mange års fengsel, er Dora Maria Téllez.