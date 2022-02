Johnson innkaller til krisemøte – varsler nye sanksjoner overfor Russland

Statsministeren vil lede et møte i regjeringens krisekomité klokken 6.30 tirsdag morgen for å for å diskutere den siste utviklingen i Ukraina og for å koordinere den britiske reaksjonen.

Det inkluderer en betydelig pakke med sanksjoner, som kan innføres umiddelbart, ifølge statsministerens kontor.

Johnson var en av flere verdensledere som snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mandag kveld. Den britiske statsministeren sa da at Storbritannia kan vurdere å sende militær støtte til landets forsvar, dersom den ukrainske regjeringen ber om det.

Det er ikke kjent nøyaktig hvilken type forsvarsmateriell det kan være snakk om, men Storbritannia er ett av flere land som gått med på å sende våpen, blant annet panservern- og luftvernraketter, til Ukraina.