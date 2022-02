Pusjilin skriver på Telegram at anerkjennelsen innebærer en «gjenopprettelse av rettferdighet og sannhet».

– Løpet for vår framtid er nå staket ut, og vi ser framover med tro på framtiden, skriver han og legger til at president Vladimir Putins beslutning var mer enn bare støtte, den dreier seg om tro på en fredelig framtid for et sterkt, russisk Donbas.