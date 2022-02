Putin gir ordre om å sette inn «fredsbevarende» styrker i Øst-Ukraina

I to dekreter instruerte Putin det russiske forsvarsdepartementet til å ta på seg oppdraget med såkalte fredsbevarende styrker i de opprørerkontrollerte regionene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina, som Putin tidligere mandag anerkjente som selvstendige stater.

Utplasseringen av russiske styrker i Øst-Ukraina blir meldt av flere medier, blant annet Reuters, AFP og AP, samt tyske og russiske medier.

De ukrainske regionene har vært styrt av prorussiske separatister siden 2014. Ingenting tyder foreløpig på at russerne har planer om å gå inn i regjeringskontrollerte områder i Ukraina.

I dekretene gir Putin beskjed til utenriksdepartementet i Moskva om formelt å anerkjenne de to «republikkene» diplomatisk.

I avtalen om anerkjennelsen går det også fram at russiske militære kan utplasseres i «republikkene», at partene er enige om å dele militærbaser og å vokte grensene sammen.

Lang og sint tale

Putin kunngjorde anerkjennelsen i en lang TV-tale mandag kveld, hvor han brukte mye tid på å gå gjennom sin oppfatning av det historiske forholdet mellom Russland og Ukraina.

I den til tider aggressive talen kalte Putin Russlands tidligere sovjetiske nabo en «mislykket stat» og en marionett for Vesten, mens han gjentatte ganger hevdet at Ukraina egentlig er en del av Russland.

Han anklaget myndighetene i Ukraina for å undertrykke russisktalende borgere og legge til rette for en «blitskrig» mot utbryterrepublikkene i øst, og han la skylden på Nato for den pågående krisen.

Putin forlangte at Ukraina umiddelbart stanser alle militære operasjoner mot separatistene. I motsatt fall ligger alt ansvar for sammenstøt på ukrainsk side, truet den russiske presidenten.

Slutt på Minsk-avtalen

Anerkjennelsen betyr en brå og endelig slutt på Minsk II-avtalen, som Russland og Ukraina undertegnet i 2015. Den inkluderte en våpenhvile som er brutt nesten på daglig basis siden.

Når Russland nå sender militære styrker over grensa i samråd med opprørslederne, sitter Ukraina igjen med valget mellom å akseptere at et stort stykke av landet er tapt, eller gå i krig med sin mektige nabo.

Anerkjennelsen av Luhansk og Donetsk som selvstendige stater er allerede blitt møtt med fordømmelse fra store deler av den vestlige verden. USA og EU varsler sanksjoner, og flere land vil ha hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

President Joe Biden, Tysklands statsminister Olaf Scholz og Frankrikes president Emmanuel Macron gjorde det klart at det russiske utspillet ikke vil forbli ubesvart.

Biden lovte også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at USA er fast bestemt på å forsvare Ukrainas territoriale integritet.