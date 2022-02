FNs sikkerhetsråd innkalles til hastemøte

Blant dem som på initiativ fra Ukraina innkaller til hastemøtet om situasjonen i utbryterrepublikkene, er USA, Frankrike og Storbritannia, ifølge diplomatiske kilder. Også Norge, Irland og Albania står bak innkallelsen.

Det er Russland som for tiden innehar presidentskapet i Sikkerhetsrådet, og det er derfor de som må innkalle og fastsette tidspunkt.

Russland, som er permanent medlem av rådet, kan forsøke å hindre møtet ved å holde en avstemning. Om færre enn ni av de 15 medlemmene stemmer for et møte, kan de blokkeres, men det regnes for usannsynlig.

Møtet skal dreie seg om Russlands anerkjennelse av utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk som uavhengige land og president Vladimir Putins ordre om å sende russiske styrker inn i Øst-Ukraina.