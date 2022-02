Georgias ekspresident sultestreiker i fengselet

Saakasjvili var landets president fra 2004 til 2013. Han ble pågrepet 1. oktober i fjor da han returnerte til Georgia fra eksiltilværelse i Ukraina.

I 2018 ble han funnet skyldig i maktmisbruk og dømt in absentia, og det er denne dommen han nå soner.

Kort tid etter pågripelsen sultestreiket han i 50 døgn med krav om å bli overført til et militært sykehus for å få behandling for en nevrologisk tilstand. Ved nyttår ble han flyttet tilbake, og mandag innledet han en ny sultestreik.

– Jeg innleder sultestreik i dag. Jeg krever tilstrekkelig medisinsk behandling slik uavhengige leger har anbefalt, sier han.