1 million mennesker mangler vann i Ukraina

To vannanlegg i Donetsk-regionen er satt ut av drift på grunn av konflikten mellom separatister og ukrainske regjeringsstyrker. Disse sørger vanligvis for rent vann til 1 million mennesker på begge sider av grensa.

Vannmangelen berører også sykehus i området.

– Røde Kors minner partene i konflikten om at den sivile infrastrukturen som leverer grunnleggende tjenester til folk, og de sivile som jobber for å opprettholde driften, eller reparere ødelagte anlegg, er beskyttet under internasjonal humanitær rett, sier regionrådsgiver for Europa, Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors Norge i en pressemelding.

Både i og rundt tettbygde strøk har kamphandlinger ødelagt boliger, vann- og strømanlegg.