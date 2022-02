Årsaken er de økende spenningene i Russlands forhold til Ukraina og vestlige land, opplyser Putins talsperson, Dmitrij Peskov.

Situasjonen er nå «ekstremt anspent», sier Peskov.

– Foreløpig ser vi ingen tegn på at spenningene avtar, sier han mandag.

Det er fortsatt ingen konkrete planer om det foreslåtte møtet mellom Putin og USAs president Joe Biden, understreker Peskov.

– Det er for tidlig å snakke om noen konkrete planer for å planlegge et toppmøte, sier Peskov, og legger til at det er en felles forståelse for at dialogen skal fortsette på utenriksministernivå.