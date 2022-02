Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sier at han håper et toppmøte mellom de to presidentene vil føre til at Russland trekker sine soldater tilbake fra den ukrainske grensen.

– Vi mener at enhver innsats rettet mot en diplomatisk løsning er verdt å prøve, sa Kuleba i forkant av et møte med EU-ministre i Brussel mandag.

– Vi håper begge presidentene vil gå ut av møterommet med enighet om at Russland trekker ut styrkene sine fra Ukraina, sa han videre.

Ingen dato er satt

Det er ikke satt noen dato for når det mulige toppmøtet kan finne sted, men torsdag skal etter planen utenriksministrene Antony Blinken og Sergej Lavrov starte forberedelsene.

USAs utenriksminister Antony Blinken sa søndag at Biden er villig til å møte Putin når som helst og i hvilket som helst format.

Samtidig sier Kreml mandag at det foreløpig er for tidlig å organisere et slikt toppmøte, og Kreml understreker at det ikke er lagt noen konkrete planer ennå. Men et mulig toppmøte kan foregå på mange ulike vis, sier Putins talsmann, Dmitrij Peskov.

– Dersom det blir nødvendig, kan selvsagt den russiske og amerikanske presidenten bestemme seg for å gjøre det via telefonsamtale eller andre metoder, sier Peskov, som legger til at et fysisk møte også vil være mulig dersom partene finner det nødvendig.

Russlands president Vladimir Putin og Frankrikes president Emmanuel Macron møttes fysisk i Moskva 7. februar og har pratet på telefon jevnlig siden da, senest nå i helgen. Foto: AP

– Diplomatisk håp

Franske myndigheter uttalte mandag at de ser på møtet som en sjanse til å løse konflikten om opprustingen på grensen mellom Russland og Ukraina.

Den franske Europa-ministeren Clement Beaune omtaler møtet som et diplomatisk håp.

– Hvis det finnes en sjanse til å unngå krig og å bygge opp en politisk og diplomatisk løsning, så må vi ta den, sier han til LCI TV.

Et viktig krav

Det var under en telefonsamtale søndag ettermiddag at Frankrikes president Emmanuel Macron og Putin ble enige om å fortsette forsøk på å løse Ukraina-krisen.

I samtalen, som varte i 105 minutter, ble de også enige om å jobbe for en våpenhvile i Øst-Ukraina. men både Frankrike og USA legger samtidig vekt på at et slikt møte bare kan holdes så lenge Russland ikke invaderer Ukraina.

Amerikanske myndigheter sier de har pålitelig informasjon om at Russland har gitt sine styrker på grensen til Ukraina ordre om å fortsette invasjonsplanene, ifølge flere amerikanske medier.