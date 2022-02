Kundelisten til sveitsisk storbank avslørt i stor datalekkasje

I en omfattende datalekkasje har navn på over 30.000 av Credit Suisses kunder og deres bankhemmeligheter fra 1940-tallet og fram til 2010 blitt avslørt, skriver avisene The Guardian og New York Times søndag.

Gravejournalister fra de to avisene og flere andre store aviser, deriblant Süddeutsche Zeitung og Le Monde, har jobbet seg gjennom listene.

Lekkasjen avslører at kriminelle fikk ha kontoer i banken selv om banken i lang tid må ha visst at den hadde med forbrytere og overgripere å gjøre, skriver Süddeutsche Zeitung.

Avviser påstandene

Dokumentene viser at Credit Suisse har ignorert internasjonale bankregler i flere tiår, skriver Le Monde. Credit Suisse avviser anklagene.

– Disse beskyldningene er basert på ufullstendig, feilaktig eller selektiv informasjon som er tatt ut av sin sammenheng. Dette fører til tendensiøs tolkning av bankens forretningsvirksomhet, sier banken i en kommentar søndag.

– Vi vil fortsette å analysere materialet og ta grep dersom det er nødvendig, sier banken videre.

Også et stort antall stats- og regjeringssjefer, ministre og etterretningssjefer i tillegg til oligarker og kardinaler har eller har hatt konto i Credit Suisse, ifølge de lekkede kundelistene.

Varsler: – Umoralsk

– Jeg mener at hemmelighetsholdet til sveitsiske banker er umoralsk, sier den anonyme kilden som har lekket kundelistene.

– Påskuddet om å beskytte finansielle privatliv er ikke noe annet enn et forsøk på å dekke over den skammelige rollen sveitsiske banker spiller som samarbeidspartnere til skattesvindlere, sier kilden videre.

Ifølge Süddeutsche Zeitung er dataene fra de lekkede kundelistene analysert gjennom et samarbeid med Organised Crime and Corruption Reporting Project og 46 ulike mediehus verden over.

Prosjektet omtales som «SwissLeaks» og startet ved at den tyske avisen fikk tilgang til opplysningene for litt over ett år siden.

Flere tilbakeslag

Det internasjonale graveprosjektet et det siste i rekken av flere tilbakeslag som Credit Suisse har lidd den siste tiden.

I mars 2021 ble banken rammet av kollapsen i finansselskapet Greensill Capital. Banken hadde forpliktet rundt 10 milliarder dollar gjennom fire fond. Implosjonen av det amerikanske fondet Archegos kostet banken mer enn 5 milliarder dollar.

Og i Sveits er en tidligere Credit Suisse-ansatt blant de tiltalte i en stor korrupsjonsrettssak som nettopp har startet. Der er det påstander om hvitvasking av penger og organisert kriminalitet i Bulgaria. Banken har sagt at den vil «forsvare seg kraftfullt i retten».