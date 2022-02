Biden endret reiseplaner i siste liten

Planen var at han skulle til Delaware, hvor han er fra, søndag ettermiddag. Men etter et fire timer langt møte med presidentens øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere den russiske trusselen mot Ukraina, ble reisen avlyst, skriver CNBC.

Ifølge Det hvite huset var turen til Delaware familierelatert, men den ble avlyst bare en time etter at den ble kunngjort på presidentens timeplan.

Ifølge CNBC er det uvanlig at presidentens reiseplaner endrer seg såpass raskt.

Fredag sa Biden at USA tror Russland kommer til å invadere Ukraina innen kort tid. Et budskap som ble gjentatt lørdag.