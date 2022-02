I den polske hovedstaden marsjerte hundrevis av mennesker gjennom gatene med ukrainske flagg og bannere og plakater med støtteerklæringer til det ukrainske folket og slagord mot den russiske presidenten Vladimir Putin.

«Vi er med Ukraina» og «Stopp Putin nå» var blant noen av slagordene.

Også i den spanske hovedstaden var det søndag demonstrasjoner til støtte for Ukraina.

– Vi er alle bekymret og redde fordi vi ikke vet hva som vil skje i morgen, sier Ruslan Sendzyuk, en ukrainer som bor i Madrid.

Vesten anklager Putin for å ha sendt titusenvis av soldater til grensen mot Ukraina som en forberedelse til en invasjon. Russland har hele tiden nektet for at de vil invadere Ukraina og beskylder i stedet ukrainske myndigheter for gjentatte brudd på internasjonale avtaler.