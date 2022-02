Zelenskyj understreker vilje til dialog

Zelenskyj sa til den franske presidenten at han ikke ville reagere på provokasjonene fra prorussiske separatister, ifølge en uttalelse fra Elysee-palasset.

«Informerte om forverringen i frontlinjen, våre tap, beskytningen av (ukrainske) politikere og internasjonale journalister», sa Zelenskyj om sin samtale med Macron.

Zelenskyj sier at de to presidentene diskuterte behovet for å trappe ned konflikten og mulige måter å gjøre det på.

Macron og Russlands president Vladimir Putin skal etter planen snakke sammen søndag for å diskutere situasjonen. Macron møtte Putin i Moskva i forrige uke og har allerede ringt ham flere ganger om konflikten.

Russland har avvist at de har planer om å invadere Ukraina. Men Vesten med USA og Nato i spissen setter ikke sin lit til det.