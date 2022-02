Brunel ble pågrepet i 2020 og satt i varetekt siktet for voldtekt av mindreårige og for menneskehandel med mindreårige til seksuell utnyttelse. Lørdag morgen ble han funnet død i fengselscella i Paris hvor han satt i varetekt.

– Politiet i Paris etterforsker dødsfallet, opplyser statsadvokaten i Paris.

Brunel var i ferd med å borde et fly til Senegal da han ble pågrepet i slutten 2020.

Ifølge amerikanske rettsdokumenter er Brunel blant annet anklagd å ha tilrettelagt for den amerikanske finansmannen Jeffrey Epsteins tilgang til unge jenter.

Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august 2019. Han var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner. Han var tidligere dømt for å ha lagt til rette for prostitusjon av en mindreårig jente.

Onsdag ble det kjent at Storbritannias prins Andrew har inngått et forlik på 12 millioner pund, tilsvarende 145 millioner kroner, med Virginia Giuffre i et sivilt overgrepssøksmål. Hun hevdet at Andrew begikk flere seksuelle overgrep mot henne i 2001, da var hun 17 år og mindreårig etter amerikansk lov. De to skal ha møtt hverandre gjennom Epstein.