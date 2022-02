Separatistledere i Øst-Ukraina beordrer mobilisering

– Jeg oppfordrer mine medborgere til å komme til militære registreringskontorer. I dag har jeg signert et dekret om mobilisering, sier Denis Pusjilin, som har vært leder i den separatistkontrollerte utbryterregionen Donetsk i Øst-Ukraina siden 2014.

Kort tid etter varslet også separatistenes leder i Luhansk, Leonid Pasetsjnik, en tilsvarende mobilisering, som innebærer at alle menn mellom 18 og 55 år forbys å forlate området. Donetsk og Luhansk er en av de to selverklærte republikkene i Donbas-området i Øst-Ukraina som kontrolleres av prorussiske separatister.

– Jeg oppfordrer alle menn i republikken som er i stand til å holde et våpen i sine hender, til å stå opp for sine familier, sine barn, sine koner og sine mødre, sier Pusjilin.

Eksplosjoner

Lørdag formiddag kom det meldinger om eksplosjoner i byen Donetsk, opplyser nyhetsbyrået Reuters. Det har også blitt meldt om flere granatangrep flere steder.

En ukrainsk soldat skal også ha blitt drept i sammenstøt med russiskstøttede separatister, ifølge det ukrainske forsvaret.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) sier at de den siste tiden har registrert flere hundre våpenhvilebrudd med en betydelig økning i antall angrep i frontlinjen i det østlige Ukraina de siste dagene.

Begge sider har anklaget hverandre for å bryte våpenhvilen. Ifølge separatister i Donetsk har et vannrør blitt ødelagt i et granatangrep, mens en gassledning i Luhansk sto i brann etter en eksplosjon fredag, ifølge nyhetsbyråene Interfax og Ria.

Masseevakuering

Fredag varslet de to separatistlederne i Luhansk og Donetsk at de har beordret masseevakuering av sivile til Russland. De to lederne begrunnet evakueringen med frykt for et nær forestående angrep fra ukrainske regjeringsstyrker.

– Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil i den nærmeste framtid gi sine soldater ordre om å innlede en offensiv, hevdet Pusjilin fredag.

På andre siden av grensa, i Rostov-regionen i Russland, er det gjort store forberedelser for å kunne ta imot alle som krysser grensa.

Tusenvis av personer har allerede blitt evakuert, og til sammen skal over 700.000 mennesker bringes i sikkerhet fra Donetsk, ifølge myndighetene. Russlands president Vladimir Putin har instruert sin regjering om å hjelpe, blant annet ved å gi hver person 10.000 rubler, tilsvarende i underkant av 1.200 norske kroner.

Zelenskyj til München

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar lørdag på en sikkerhetskonferanse i München i Tyskland. Der møter han etter planen både den britiske statsministeren Boris Johnson, Tysklands statsminister Olaf Scholz, i tillegg til USAs visepresident Kamala Harris, opplyser Zelenskyjs talsperson i en uttalelse.

– Volodymyr Zelenskyj forventer konkrete avtaler knyttet til leveranser til vårt land, i tillegg til ytterligere militær og økonomisk støtte, heter det i uttalelsen, som også understreker til at Zelenskyj returnerer til Ukraina senere lørdag.

Nato-sjef Jens Stoltenberg er også til stede på sikkerhetskonferansen, hvor han uttalte seg lørdag morgen.

– Vi vet ikke hva som vil skje. Men risikoen for konflikt er reell, sa han ifølge VG.

USAs president Joe Biden advarte fredag Zelenskyj mot å forlate Ukraina og sa at det «kanskje ikke er et klokt valg» å reise til München.

Lørdag opplyste Kreml at Frankrikes president Emmanuel Macron skal ha en telefonsamtale med sin russiske kollega, Vladimir Putin, i løpet av søndag.