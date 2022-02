Boris Johnson har svart på politiets spørsmål

Statsministerens kontor bekrefter at Johnson har etterkommet forespørselen fra Metropolitan Police om at svarene skal sendes inn innen en uke etter at skjemaet er mottatt.

Downing Street har tidligere sagt at svarene hans ikke vil bli offentliggjort.

Politiet opplyste forrige uke at det skulle sende ut formelle spørreskjemaer til over 50 personer innen utgangen av uken for å spørre om aktiviteter på datoer for minst tolv samlinger i Downing Street i 2020 og 2021.