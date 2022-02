En ny studie, utført av forskere ved University of York, har kommet fram til at forurensing forårsaket av legemidler i verdens elver truer miljøet og den globale helsen.

Undersøkelsen er blant de mest omfattende som er utført på global skala.

Kan utvikle resistent bakterie

Forskerne har samlet inn vannprøver fra over 1000 testområder i over hundre land. Av de 258 elvene det ble tatt prøver fra, inneholdt over en fjerdedel av testene spor av det som kalles aktiv farmasøytisk ingrediens på et nivå som anses som farlig for akvatiske organismer.

Ifølge BBC er det tidligere slått fast at oppløste menneskelige medisiner kan påvirke utviklingen og reproduksjonen av fisk. Nå frykter forskerne økningen av antibiotika i elver kan begrense antibiotikaenes virkning som medisin.

Den økte tilstedeværelsen av antibiotika i elver kan ifølge forskerne føre til utviklingen av en resistent bakterie. Dette vil svekke medisinenes effektivitet og utgjøre en «global trussel for miljøet og den globale helsen», står det i studien.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Elvene som var hardest rammet av forurensning var for det meste i land med lav til middels inntekt. Foto: TONY KARUMBA / AFP

Blir sannsynligvis verre i fremtiden

De to legemidlene som ble oppdaget hyppigst var Karbamazepine, som brukes for å behandle epilepsi og nervesmerter, og Metformin, som brukes til behandling av diabetes.

Det ble også funnet høye konsentrasjoner av koffein, nikotin og paracetamol.

Problemet kommer sannsynligvis bare til å bli verre i fremtiden, ettersom vi benytter oss mer og mer av farmakologiske løsninger for å behandle sykdom, enten det er psykisk eller somatisk.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

I Norge har vi et moderat forbruk av antibiotika sammenlignet med de fleste andre land. Men forbruket har likevel økt med 30 prosent over de siste tiårene. Foto: AP Photo / Elise Amendola

Foreslår strengere restriksjoner

Dr. John Wilkinson, som ledet studien, har et nedslående syn på hva som kan gjøres med disse problemene i fremtiden.

– Det kommer til å kreve mange mennesker som er mye smartere enn meg for å takle dette problemet, sier han.

Han mener problemene kan reduseres ved at man strammer inn på bruken av medisiner som antibiotika, og legger strengere restriksjoner for dosering.

– Veldig bekymringsfullt

Den økte tilstedeværelsen av antibiotika i elver kan ifølge forskerne føre til utviklingen av en resistent bakterie. Bildet er tatt fra en elv i Kenya. Foto: REUTERS / Siegfried Modola

Elvene som var hardest rammet av forurensning var for det meste i land med lav til middels inntekt, og i områder hvor det ble dumpet søppel eller med dårlig avløpshåndtering.

Island, Norge og regnskogen i Amazonas kommer best ut av undersøkelsen. Elver i Pakistan, Bolivia og Etiopia var blant dem som var mest forurenset.

– Dette er veldig bekymringsfullt. De mest sårbare populasjonene med minst tilgang til helsevesenet blir utsatt for dette, sier Dr Mohamad Abdallah ved universitetet i Birmingham ifølge BBC.