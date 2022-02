Protestledere pågrepet i Ottawa

Minst to ledere av bevegelsen som har sperret sentrum i Canadas hovedstad Ottawa i nesten tre uker i protest mot koronatiltak og vaksinekrav, er pågrepet. Politiet rykket inn torsdag, etter at demonstrantene hadde fått ultimatum om å dra frivillig eller bli pågrepet. Foto: Adrian Wyld / The Canadian Press via AP / NTB Foto: NTB