Portugal lemper på koronatiltakene

Etter et møte torsdag, kunngjorde regjeringen at kravet om at man må være vaksinert, har gjennomgått covid-sykdom eller viser fram en negativ koronatest for å komme inn på blant annet hoteller og restauranter, skal droppes.

I tillegg fjernes maksgrenser på kapasiteten, og det samme gjør testkrav for inngang til sportsarrangementer, nattklubber og barer.

– Dette er et ytterligere steg mot det normale livet som ble stjålet fra oss for nesten to år siden, sier Mariana Vieira da Silva i den portugisiske regjeringen.

Enkelte restriksjoner blir imidlertid værende, som påbud om bruk av munnbind innendørs på offentlige steder, mens uvaksinerte og dem som ikke har fått påfyllingsdose, må vise fram en negativ test for å få besøke familie og kjente på sykehus og i pleiehjem.