Polioutbrudd i Malawi

Smitten er påvist hos et lite barn i hovedstaden Lilongwe, opplyser Verdens helseorganisasjon WHO i en pressemelding.

Polio ble erklært for utryddet i Afrika i august 2020. Sist det ble registrert et smittetilfelle påvirket av det ville viruset, var nord i Nigeria i 2016.

– Ethvert tilfelle av det ville polioviruset er betydningsfullt, og vi vil mobilisere alle ressurser for å støtte landets respons, sier doktor Modjirom Ndoutabe, som er polio-koordinator for WHOs Afrika-kontor.

At Afrika ble erklært poliofritt, betyr ikke at sykdommen er helt utryddet. Det dukker opp utbrudd i en rekke land som følge av det såkalte vaksinebaserte polioviruset – en sjelden mutert form av det svekkede polioviruset som finnes i poliovaksinen.

Det ville polioviruset lammet tidligere om lag 75.000 barn hvert eneste år på det afrikanske kontinentet. Polioviruset er svært smittsomt, og smitten blir også overført via vann.

Det finnes ingen kur for sykdommen, men den kan unngås ved vaksine.

Analyser viser at tilfellet i Malawi kan knyttes til viruset som har sirkulert i Sindh-provinsen i Pakistan, ett av bare to land der viruset fortsatt finnes. Siden tilfellet er importert, er ikke Afrikas status som en poliofri region påvirket, ifølge WHO.

Det er bare i Afghanistan og Pakistan at viruset er endemisk. Der har kampen mot viruset blitt rammet av konspirasjonsteorier og angrep på helsearbeidere som har jobbet med vaksinasjonsprogrammer.