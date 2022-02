Afrikanske ledere krever tilgang til vaksineoppskrifter

Dette er et av temaene under det to dager lange toppmøtet mellom Den afrikanske union (AU) og EU som åpnet i Brussel torsdag.

Under 12 prosent av Afrikas over 1 milliard innbyggere er fullvaksinert mot covid-19, mens andelen nå er 71 prosent i EU. Afrikanske land har i lengre tid krevd tilgang på vaksineoppskrifter for å kunne produsere egen vaksine.

– Dette er noe vi snakker om. Dette er noe vi ikke kommer til å gi oss på, sier Botswanas president Mokgweetsi Masisi.

Afrikanske ledere har anklaget USA og EU for å ha sikret seg langt mer vaksine enn det som trengs, noe de mener har gått på bekostning av fattige land som har kommet langt bak i køen hos vaksineprodusentene.

EU avviser kritikken og påpeker at de har donert nærmere 145 millioner vaksinedoser til Afrika og planlegger å bidra med ytterligere 450 millioner doser innen sommeren.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen understreker også at EU har investert i produksjonsanlegg for vaksine i Rwanda og Senegal.