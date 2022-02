Stoltenberg frykter russisk iscenesettelse

– Vi vet fortsatt ikke hva Russlands intensjoner er, eller hva som kommer til å skje, men vi vet at Russland har samlet den største styrken vi har sett i Europa på en årrekke i og rundt Ukraina.

Det sa Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg da han møtte pressen i etterkant av Natos forsvarsministermøte i Brussel torsdag.

– Vi vet også at russiske etterretningsoffiserer jobber i Ukraina, de er i Donbass. Vi har sett forsøk på å iscenesette påskudd, falskt flagg-operasjoner, som en unnskyldning for å invadere Ukraina. Dette er bekymringsfullt, sa Stoltenberg.

Uttalelsen kommer etter at det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti torsdag morgen meldte at ukrainske regjeringsstyrker skjøt mot prorussiske separatister i Øst-Ukraina. Ukraina har avvist opplysningene.

En talsmann for regjeringsstyrkene sier at det tvert imot er de som er blitt beskutt med artilleri og andre forbudte våpen – uten å besvare ilden, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Del av spillet

Også USA og Storbritannia anklager Russland for å lete etter påskudd for å gå til angrep på Ukraina.

– Ukraina truer ikke noen, heller ikke sine russiske naboer. Likevel er det dette Moskva prøver å få oss til å tro, sa USAs forsvarsminister Lloyd Austin på et pressetreff etter Nato-møtet.

Austin fastholdt at det er en del av president Vladimir Putins repertoar å iscenesette dramatiske hendelser for å rettferdiggjøre militære angrep.

Det samme budskapet fremførte den britiske forsvarsministeren Liz Truss da hun kommenterte meldingene om angrep i Øst-Ukraina før et møte med ukrainske ledere i Kyiv torsdag.

I likhet med Austin mener Truss at dette er del av Kremlins «playbook».

– Meldingene om påstått unormal militær aktivitet fra Ukraina i Donbass er et åpenbart forsøk fra den russiske regjeringen på å fabrikkere påskudd for en invasjon, skriver Truss på Twitter.

Avviser tilbaketrekking

Ifølge Austin er det for tidlig å si noe sikkert om hvem som står bak skytingen i Øst-Europa.

– Vi samler fortsatt detaljene, sa Austin på pressetreffet i Brussel.

– Men vi har sagt over tid at russerne kan gjøre noe slikt for å rettferdiggjøre en militær konflikt. Så dette er noe vi vil følge nøye med på.

Han avfeide samtidig uttalelsene fra russisk side om at noen av styrkene nå trekkes tilbake.

– Vi ser ikke det, sa Austin.

Tvert imot fortsetter Russland ifølge Austin å sende flere soldater til grensa, der det ifølge USAs anslag allerede er oppmarsjert en styrke på mer enn 150.000.

Styrkeoppbyggingen skal ha fortsatt de siste dagene.

– Vi ser at noen av disse soldatene beveger seg nærmere grensa. Vi ser at de fly inn flere kampfly og støttefly. Vi ser dem øke beredskapen i Svartehavet. Vi ser til og med at de øker blodlagrene sine.

Austin påpekte at han selv har fortid som soldat.

– Og jeg vet av personlig erfaring at man ikke gjør slike ting helt uten grunn – iallfall ikke hvis man planlegger å dra hjem.

Venter på russisk svar

Russland har tidligere fremmet en rekke skriftlige krav til USA og Nato, blant annet om at Ukraina aldri må bli Nato-medlem. USA avviste flere av kravene i sitt skriftlige svar til Russland, men foreslo å drøfte andre tiltak for våpenkontroll og sikkerhet i Europa.

Torsdag formiddag varslet den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov at svaret fra Russland sendes til amerikanerne samme dag. Han understreket at det russiske svaret vil bli offentliggjort.

USA bekrefter nå at svaret er mottatt.

Ifølge Stoltenberg har ikke Nato mottatt noe svar fra Russland ennå.

– Vi venter på svaret. Vi har fremdeles ikke mottatt noe svar, sa han.