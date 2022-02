Nazihilsen fra bulgarsk nasjonalist i EU-parlamentet

I en video fra hendelsen kan man se at Angel Dzhambazki fra det EU-skeptiske partiet Europeiske konservative (ECR) går mot utgangen i salen, snur seg rundt og løfter høyrearmen foran seg i noen sekunder før han går ut.

Dette skjedde etter en debatt om rettssikkerhet i Polen og Ungarn onsdag.

Dzhambazki hadde i forkant holdt en tale i parlamentet hvor han var svært kritisk til en avgjørelse fra EU-domstolen om å tillate å fryse midler til land som bryter rettsstatsprinsipper.

– Vi tillater ingen form for fascistiske hilsener eller symboler. Hvis dette var det, vil det bli tatt svært alvorlig, og sanksjoner vil bli innført, sa EU-parlamentets visepresident Pina Picierno fra Italia, som ledet debatten. Hun la til at de skal sjekke overvåkingskameraer for å undersøke hendelsen.

En rekke andre parlamentsmedlemmer tok til Twitter for å fordømme hendelsen, deriblant EU-parlamentets president Roberta Metsola.

– Hilsenen stammer fra det mørkeste kapittelet i vår historie og må forbli der, skrev hun blant annet.