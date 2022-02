Beiruts glamorøse bulevard reiste seg og falt igjen

På 1960- og 1970-tallet var denne hovedgaten i Beirut en trendy magnet både for rike turister og intellektuelle. Hamra ble beskrevet som en liberalistisk og multietnisk bastion for de mange religiøse grupperingene i Libanon. Det var langs Hamra du fant de fineste kinoene i Beirut. På teaterscenen Piccadilly opptrådte Libanons mest folkekjære artist Fayrouz. Her kunne du støte på den internasjonale divaen Dalida vandrende langs fortauene. Verdensstjerner som Louis Armstrong og Paul Anka holdt konserter her.

Helt fram til den ødeleggende borgerkrigen fra 1975 til 1990.

Dette er bunnen

88 år gamle Michel Eid driver fortsatt en musikk- og elektronikkbutikk. Han husker den vonde tiden da sunnimuslimer, kristne maronitter, melkitter, greskortodokse, drusere og sjiamuslimer gikk fra fredelig sameksistens til en blodig borgerkrig. Hamra ble åsted for militskamper, henrettelser på kafeene og israelske invasjonsstyrker.

– Ingenting var så ille som det er nå. Vi har nådd bunnen, sier Michel Eid til nyhetsbyrået AP.

Etter krigen ble Beiruts internasjonale handelssenter flyttet til sentrum. Men Hamra fikk et løft tidlig på 2000-tallet med ny infrastruktur i form av nye vann- og kloakkrør og et nytt elektrisitetssystem. Internasjonale kjeder som Starbucks og Nike åpnet nye butikker. Nye restauranter blomstret, mange av dem åpnet av syriske flyktninger.

Men det tok brått slutt.

Den økonomiske kollapsen startet i oktober 2019 og blir av Verdensbanken karakterisert som en av de verste økonomiske og finansielle krisene verden har sett siden midten av 1800-tallet. I fjor opplevde Libanon den største økonomiske tilbakegangen av alle de 193 landene Verdensbanken overvåker. Brutto nasjonalprodukt (BNP) gikk tilbake med hele 58 prosent fra året før. Det libanesiske pundet har svekket seg med mer enn 90 prosent mot andre valutaer. Verdensbanken anslår at 82 prosent av befolkningen i Libanon nå er kastet ut i fattigdom.

Vanstyre og korrupsjon

Det var militslederne fra borgerkrigen som grep og holdt på makten. De styrte en økonomi som tross enkelte økonomiske oppganger viste seg å være et pyramidespill befengt med korrupsjon og vanstyre.

En vandring gjennom Hamra i dag viser de brutale konsekvensene av kollapsen. Mange butikker er stengt fordi eierne ikke lenger har råd til husleie eller elektrisitet. Butikkene som fortsatt holder åpent, stenger tidlig. Gatelysene kommer ikke på i deler av den en gang så glamorøse avenyen.

På dagtid er det fortsatt liv. Tusener kommer for å få medisinsk hjelp, eller studere ved Det amerikanske universitetet i Beirut som fortsatt er et av Midtøstens beste universitet.

– Men Hamra er ikke Hamra slik vi kjenner det fra tidligere tider, sier den 70 år gamle frisøren Elie Rbeis til AP.

Nekter å gi opp

Han har klippet håret på Hamra-eliten siden 1962, og utvidet forretningen til også å selge herreklær for 20 år siden. Blant stamkundene var den saudiarabiske forretningsmannen og våpenhandleren Adnan Khashoggi som en gang fløy Hamra-frisøren i privatfly til London for å få en hårklipp.

Rbeis har mistet 60 prosent av omsetningen sin, men nekter å tro at håpløsheten vil vedvare.

– Frisørsalongen min ble sprengt i under borgerkrigen. Jeg bygde den opp igjen. Jeg ga ikke opp den gangen, og jeg gir ikke opp nå, sier Elie Rbeis.

Ikke alle er like sikre som den optimistiske frisøren.

– Det er umulig at Hamra vil blomstre igjen. Det skjer ikke, sier musikkhandler Michel Eid.

Men han vil ikke flytte fra Hamra.

– Hamra er luften jeg puster. Jeg vokste opp her og vil ende mine dager her.