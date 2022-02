Svømmer drept av hai i Sydney

Nødetatene rykket ut onsdag ettermiddag ut til området Little Bay, som ligger rundt halvannen mil sørøst for handelsdistriktet i sentrum av byen, etter å ha mottatt en rapport om at en hai gikk til angrep på en svømmer, heter det i en uttalelse fra politiet.

Nødetatene gjorde søk i vannet og fant levninger, heter det videre. Lokale medier siterer vitner på at en rundt 4 meter lang hvithai angrep svømmeren.

– Svømmeren fikk katastrofale skader og det var ingenting ambulansepersonalet kunne gjøre, siteres lokale myndigheter på av nyhetsbyrået AAP.

En lang rekke strender var torsdag fortsatt stengt, mens livvakter lette på vannscootere og med droner etter hai.

Ifølge lokale medier fant det siste fatale haiangrepet i Sydney sted i 1963.