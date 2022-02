Østerrike avvikler nesten alle coronatiltak

Barer og restauranter får ha åpent lenger, utesteder kan åpne igjen og restriksjoner på store arrangement faller bort, opplyser statsminister Karl Nehammer i Østerrike onsdag.

Nehammer understreker at det fortsatt er pandemi, men at coronasituasjonen i landet nå tilsier at samfunnet tåler å slippe opp – særlig med hensyn til sykehusenes kapasitet.

Krav om vaksinebevis eller annen dokumentasjon på at man er frisk vil bli opphevet, opplyser helseminister Wolfgang Mückstein.

Tidligere i år ble coronavaksinen obligatorisk for voksne i Østerrike. Det er det strengeste av slike tiltak i Europa. Vaksinasjonsgraden i landet ligger på 70 prosent.