Hellas ruster opp som svar på tyrkiske påstander

I fjor bestilte Hellas 18 franske Rafale jagerfly, hvorav seks allerede er levert. Nå vil landets høyreregjering kjøpe tre til, og tirsdag kveld sa nasjonalforsamlingen i Aten ja til planen.

Beslutningen innebærer også at regjeringen har fått godkjent innkjøp av tre tyske torpedoer og tre franske Belharra-fregatter.

Opprustingen skjer etter at Tyrkia i fjor stilte spørsmål ved om Hellas har rett til å hevde suverenitet over de greske øyene i Egeerhavet.

Både Hellas og Tyrkia er Nato-land, men de er også tradisjonelt erkefiender, både som følge av situasjonen på Kypros, som har vært delt siden en tyrkisk invasjon i 1974, og Tyrkias forsøk på å sikre seg større territorielle rettigheter i Egeerhavet.

– Forfalsker historien

Nylig har flere tyrkiske tjenestemenn, deriblant utenriksminister Mevlüt Çavusoglu, hevdet at Hellas er i ferd med å miste sin suverenitet over en rekke greske øyer øst i Egeerhavet fordi de har militarisert dem.

Da statsminister Kyriakos Mitsotakis forsvarte innkjøpet i nasjonalforsamlingen tirsdag, anklaget han Tyrkia for å forfalske både historien, folkeretten og geografiske fakta.

FN-innspill

Tyrkia har også kommet med lignende argumenter overfor FN, der det vises til at Lausanne-traktaten (1923) og Paris-traktaten (1947) forbyr en militarisering av øyene.

Hellas sier på sin side at det store antallet landgangsfartøy som er stasjonert ved Tyrkias vestkyst, truer øyene, og at de militære utplasseringene på øyene trengs for at Hellas skal kunne forsvare dem.