Russland kunngjør at militærøvelsen på Krim-halvøya avsluttes

Nyheten ble formidlet av det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti onsdag morgen.

– Enheter fra Det sørlige militære distriktet, som har fullført sin deltakelse i taktiske øvelser, forflytter seg til sine permanente utgangsstillinger, opplyser forsvarsdepartementet i Moskva.

Nyhetsbyrået har publisert en video fra det russiske forsvarsdepartementet som angivelig viser militære kjøretøy som krysser Krim-brua.

Opplysningene om tilbaketrekkingen er ikke bekreftet av andre kilder.

Russlands president Vladimir Putin kunngjorde tirsdag at det er innledet en delvis tilbaketrekking av styrker fra grenseområdene mot Ukraina.

USA og andre vestlige land har imidlertid svart med at de ønsker bevis for at tilbaketrekkingen virkelig skjer.

Krim-halvøya er folkerettslig ukrainsk territorium, men ble annektert av Russland i 2014.

