De to brødrene Robin Dahlén og Christian Karlsson var fem og sju år gamle da de ble anklaget for å ha forårsaket fireåringen Kevins død.

En ny etterforskning fra påtalemyndigheten ble i gangsatt etter avsløringer i svenske medier, og brødrene ble renvasket i 2018.

Anklagene ble aldri prøvd for en domstol. En ny gransking som Arvika kommune har fått gjennomført, kom i forrige uke fram til at sosialtjenesten ikke begikk noen formelle feil i forbindelse med at brødrene ble avhørt og erklært skyldig av politi og påtalemyndighet.

Samtidig avviste kommunen brødrenes forespørsel om oppreisning. Kommunestyret ber nå likevel Dahlén og Karlsson om unnskyldning for de «opplevelsene som hele familien har opplevd og fortsatt opplever», ifølge en pressemelding.

De små guttene ble utsatt for mange og lange avhør, og påtalemyndigheten rettet i 2018 kraftig kritikk til hvordan politi og påtalemyndighet opptrådte 20 år tidligere. Den nye etterforskningen ga ikke noe svar på hvordan Kevin døde, men aktor Niclas Wargren påpekte at det verken finnes vitner eller tekniske beviser for at brødrene hadde noe med dødsfallet å gjøre.

Brødrene begjærte oppreisning fra staten, noe riksadvokaten avviste med henvisning til foreldelse. Senere har brødrene bedt om en såkalt ex gratia-erstatning fra regjeringen, som ennå ikke har fattet beslutning i saken.