Trump mister sin regnskapsfører

Det er revisjonsselskapet Mazars som i en årrekke har fungert som regnskapsfører for Trump Organization. Men nå er kundeforholdet avsluttet, viser dokumenter som mandag ble lagt fram i retten i New York.

Det pågår to parallelle etterforskninger av Trumps selskap. De aktuelle dokumentene ble lagt fram av Letitia James, justisminister i delstaten New York.

James, som er demokrat, har igangsatt en etterforskning som kan resultere i et sivilt søksmål. Hun hevdet i forrige måned at det var funnet bevis for omfattende villedende forretningspraksis i Trump Organization.

Mazars opplyser at etterforskningen har bidratt til deres beslutning om å avslutte kundeforholdet. Revisjonsselskapet mener ikke lenger det er mulig å stole på opplysninger Trump Organization har oppgitt i perioden 2011 til 2020.

En talsmann for Trump Organization sier de er skuffet over beslutningen og at det ikke har vært noen vesentlige uregelmessigheter i opplysningene som er oppgitt.