Volodymyr Zelenskyjs popularitet faller i takt med at krisen øker

Zelenskyj gikk til valg på løfter om å knuse det gamle politiske systemet i Ukraina, bekjempe korrupsjon – og løse konflikten med de russisk-støttede opprørerne i Øst-Ukraina. Zelenskyj vant valget med stor margin (73 prosent), og samme år fikk partiet hans, Folkets Tjener, flertall i Nasjonalforsamlingen.

– I hele mitt liv har jeg gjort alt for å få ukrainerne til å le, de neste fem årene skal jeg gjøre alt for at ukrainerne ikke gråter, sa Zelenskyj i innsettelsestalen i parlamentet.

Han lovte at en av hans første oppgave var å få i stand en våpenhvile i Donbass-området. Men kampene og uroen i området stilnet ikke. Ingen parter viste nødvendige kompromisser i den trinnvise planen for at området kunne gjenforenes med Ukraina.

Storbritannias etterretningstjenester hevdet i forrige måned at Moskva har som mål å styrte Zelenskyj og å innsette en prorussisk leder som ikke har ambisjoner om å få landet inn i Nato og EU.

Flere analytikere er enige i at Moskva prøver å styrke støtten til prorussiske politikere i Ukraina og at styrkeoppbyggingen nær grensen delvis er rettet mot å destabilisere den politiske situasjonen i landet.

USA har nylig advart om at det er en overhengende fare for russisk invasjon.

Vil dempe frykten

Zelenskyj selv prøver å dempe den politiske turbulensen o g frykten for invasjon. Han har bagatellisert de amerikanske advarslene om en snarlig russisk invasjon.

– Vi har god forståelse for alle risikoene, sa Zelenskyj nylig. Han la til at dersom noen hadde hundre prosent sikker informasjon om at Russland vil invadere landet 16. februar, måtte de komme med den.

Heller ikke blant ukrainerne flest ser man noen åpenlys panikk.

Mange utfordringer

Men selv om livet tilsynelatende går sin vante gang på overflaten, utgjør den russiske trusselen og økende politisk splittelse en stor betydelig utfordring for det unge demokratiet og presidenten.

I løpet av de siste 20-årene har Ukraina gjennomgått mye sosial og politisk uro og opprør. Politiske allianser har ofte skiftet og partier endret karakter.

– Den største faren for Ukraina og den største faren for vår suverenitet er den interne destabiliseringen, uttalte Zelenskyj forrige måned.

Men i dagens situasjon ser det ut til at ukrainere har liten tillit til at han kan sikre den stabiliteten. Ifølge en meningsmåling i januar fra Det internasjonale instituttet for sosiologi i Kiev vil bare 30 prosent av landets befolkning at Zelenskyj skal stille for en annen periode. Enda færre – 23 prosent – vil stemme på ham.

Den fortsatte opprørskonflikten i øst og utsiktene til en fullskala krig, er likevel ikke de eneste grunnene til hans synkende støtte.

Økende fattigdom

– Zelenskyj lovte å avslutte krigen og bekjempe korrupsjon, men ingen av delene skjedde, sier den 48 år gamle sjåføren Anatolij Rudenko.

– Prisene stiger, korrupsjonen har ikke forsvunnet og vi har blitt enda fattigere, sier han.

Tatyana Shmeleva, en 54 år gammel økonom er enig.

– Miraklet skjedde ikke. Situasjonen blir bare verre, sier hun.

Zelenskyj var altså tidligere kjent som komiker og TV-kjendis. I en TV-serie spilte han en president som raste mot korrupsjon.

Men som president har han begått noen av de samme feilene som karakteren han spilte, mener den politiske analytikeren Vladimir Fesenko, leder av Penta analysesenter.

En kamp mot alle

Zelenskyj gjorde en feil ved å starte en konfrontasjon med alle oligarkene i Ukraina på en gang. De mektige mennene som kontrollerer alle de viktigste politiske kreftene, partiene, TV-kanalene.

– Det er et veldig farlig og veldig risikabelt spill, mener Fesenko.

Blant oligarkene Fesenko nevner er Petro Porosjenko. Porosjenko er en av Ukrainas rikeste menn med en antatt formue på om lag 14 milliarder kroner. En ukrainsk statsadvokat mener at Porosjenko hjalp de to utbryterregionene Donetsk og Lugansk med å selge store mengder kull til inntekt for de russiskstøttede separatiststyrkene i 2014–2015. Han er anklaget for landsforræderi, men har fortsatt mange støttespillere og tilhengere.

En annen er den søkkrike industrimannen Rinat Akhmetov, fra det østlige i Ukraina. Zelenskyj og Akhmetov har lenge vært i tottene på hverandre. Akhmetov har blitt søkkrik på kull og stål, men han eier også flere mediebedrifter. Disse mediene har gått løs på presidenten.

En tredje som Zelenskyj har lagt seg ut med er Viktor Medvedtsjuk, en landets mest fremtredende prorussiske politikere og nær venn av Russlands president Vladimir Putin. Han er gudfar til en av Putins døtre.

Disse oligarkene er ikke forent – Medvedtsjuk og Akhmetov er tilknyttet rivaliserende opposisjonsgrupper, mens Porosjenkos presidentskap var preget av sterk antipati mot Russland.

Utnytter all motstand

Mange observatører mener Moskva prøver å utnytte enhver motstand mot Zelenskyj.

– Det er ingen prorussiske krefter som i dag er i stand til lovlig å komme til makten i valg i Ukraina. Russland må spille på de økonomiske og politiske strengene, mener Fesenko.

– Hva er det Putin vil? Hans oppgave er veldig enkel – det er å destabilisere staten vår. Kan han gjøre det militært? Nei det kan han ikke. Han trenger intern destabilisering, sier Oleksij Danilov, leder i den nasjonale ukrainske sikkerhetstjenesten.

Ukrainas neste parlamentsvalg vil bli avholdt neste år. Dagens meningsmålinger viser at Zelenskyjs regjerende parti vil miste kontrollen over parlamentet. Dette vil i så fall komplisere Zelenskyj ambisjoner om en ny periode i 2024. Det betyr at det politiske landskapet kan endre seg drastisk.

Kan også bli en fordel

Men de nåværende spenningene kan faktisk også bli hans fordels på sikt.

– Trusler fra Russland kan paradoksalt nok hjelpe Zelenskyj – som prøver å forene alle som står for et uavhengig og europeisk Ukraina, sier Grigorij Khoronenko, en programmerer i Kiev.

– Selv om det ikke er noen krig, har Zelenskyj mottatt både militær og økonomisk bistand fra Vesten. Det gir stor moralsk støtte, mener han.