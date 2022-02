Guterres er dypt bekymret for Ukraina-krisen

– Jeg er svært bekymret for den økte spenningen og tiltakende spekulasjonen om en potensiell militær konflikt i Europa, sa Guterres mandag.

– Prisen målt i menneskelig lidelse, ødeleggelse og skader på den europeiske og globale sikkerheten er utenkelig høy, fortsatte han, og la til at ikke engang muligheten for en så katastrofal konfrontasjon kan aksepteres.

Guterres snakket med de russiske og ukrainske utenriksministrene mandag morgen og sier han understreket at diplomati er det eneste alternativet. Han tar til orde for at den diplomatiske innsatsen må intensiveres.

– Jeg har gjort mine kontorer tilgjengelig, og vi vil snu alle steiner på leting etter en fredelig løsning, sa han.

USA og andre vestlige land hevder at Russland synes å være klare til å invadere Ukraina, noe Moskva bestrider.