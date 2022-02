Dansk politi skal granske kinesiskproduserte overvåkingskameraer

Bakgrunnen for frykten er blant annet avsløringen fra italienske Rai TV, som hevder at kameraprodusenten Hikvision har sendt data fra Italia til en kinesisk IP-adresse.

Ifølge flere medier har virksomhetene Hikvisions og Dahuas kameraer blitt brukt til å overvåke og benytte ansiktsgjenkjennelse av uigurer og andre muslimske minoriteter i Kina. Begge produktene er svartelistet i USA som produkter man ikke får kjøpe. De er også bannlyst i Storbritannia.

Det danske rikspolitiet sier de ikke føler seg trygge på de kinesiskproduserte overvåkingskameraene i landet og sier de vi undersøke og eventuelt skifte dem ut.

I politidistriktene alene er det til sammen minst 160 kameraer. Aarhus har over 300 kameraer oppsatt fra kinesiske Hikvision, og København har 71 fra samme produsent.

– Rikspolitiet er oppmerksomme på at det kan være en sikkerhetsrisiko ettersom det ikke er mulig å garantere at kameraene ikke inneholder skjulte avganger, skriver rikspolitiet i et svar til Folketinget.

Selskapet selv avviser beskyldningene og skriver i en uttalelse at de tar både cybersikkerhet og menneskerettigheter på alvor.

Politiets Efterretningstjeneste har tidligere sagt de er «bekjent med konkrete sårbarheter» ved to spesifikke kameraer fra produsenten Hikvision.