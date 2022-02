Bagasjearbeidere på Kastrup gjenopptar arbeidet

Det er ansatte i SAS Ground Handling som har streiket siden lørdag. Formann for fagforbundet 3F Kastrup, Henrik Bay-Clausen, opplyser mandag kveld at de ansatte vil gjenoppta arbeidet ved midnatt.

Stuerne har siden lørdag morgen aksjonert på Kastrup flyplass i København. Aksjonen har rammet SAS og flere andre selskaper og har ført til omfattende forsinkelser i flytrafikken. Til tross for at den danske Arbeidsretten søndag konkluderte med at streiken er tariffstridig og ga de ansatte ordre om å innfinne seg på jobb mandag morgen, skjedde ikke det.

Mandag kveld sendte ledelsen i SAS et brev til de ansatte der det gikk fram at alle de aksjonerende «innen tirsdag utvetydig og uten forbehold må bekrefte at det vil stille på jobb i henhold til vaktplanen. Ellers vil de bli ansett for å ha sagt opp», melder dansk TV2.

– Det er viktig for oss å understreke at det er de ansatte som selv velger å avslutte sitt ansettelsesforhold hvis de sier fra om at de avviser å møte på jobb, opplyser SAS til Ritzau.