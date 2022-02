Bolsonaro åpner for økt gullutvinning i Amazonas

Bolsonaro har utstedt to nye dekreter, det ene om et statlig program for å støtte utvinning av gull i Amazonas.

Det andre dekretet innebærer endringer i eksisterende lover og regler for å gjøre det enklere for dem som søker lisens for leting og utvinning av gull i verdens største regnskog.

Urfolk og miljøvernere raser og mener Bolsonaro med dette åpner for ytterligere ødeleggelser i Amazonas, blant annet gjennom økte utslipp av kvikksølv i elver. Det er fra før omfattende ulovlig gruvedrift i regionen.

– Dette er det stikk motsatte av hva regjeringen bør gjøre, sier Larissa Rodrigues i miljøtankesmia Choices Institute.

Bolsonaro har ivret for økt utvinning av gull i Amazonas helt siden han tiltrådte som president i 2018 og hevder at dette vil komme både urfolk og øvrige innbyggere til gode. Det er ventet at han vil prøve på å bli gjenvalgt i det kommende presidentvalget i oktober.