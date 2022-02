Unge arbeidere gir nytt håp til amerikanske fagforeninger

Arbeidere i tenårene og 20-årene leder an i en pågående innsats for å fagorganisere arbeidere i små og store bedrifter, alt fra Starbucks og sports- og friluftslivskjeden REI til lokale cannabisutsalg.

Fagforeningen Alphabet Workers Union (AWU) blir ledet av fem personer under 35 år. AWU ble grunnlagt i fjor og representerer 800 Google-ansatte.

Økende støtte

Flere meningsmålinger viser at støtten til fagforeninger er høy, og voksende, blant de yngre arbeiderne. Medlemstallene blant arbeidere i alderen 25 til 34 år kryper oppover, samtidig som de går ned i de eldre aldersgruppene.

Den totale andelen fagorganiserte i USA holdt seg stabil mellom 2019 og 2021, men økte fra 8,8 prosent til 9,4 prosent blant arbeidere mellom 25 og 34 år. Det er en økning på rundt 68.000 arbeidere, ifølge Bureau of Labor Statistics.

Unge arbeidere sier at de ser på fagforeninger som det beste verktøyet i kampen mot lønnsulikhet og dårlige arbeidsforhold. For noen har forbilder som Bernie Sanders gjort dem interessert i fagforeninger. Andre sier at koronapandemien har fått dem til å tenke mer på hva de fortjener å få ut av jobbene sine.

Var skeptisk

– Vi trenger åpenbart forandringer, sier 29 år gamle Adriana Alvarez.

Hun jobber for McDonalds i Chicago. Da en fagforeningsrepresentant først tok kontakt med henne i 2014, var hun skeptisk til målet hans om å øke lønnen hennes til 15 dollar i timen. På den tiden hadde hun 8,50 dollar i timelønn og hadde ikke fått lønnsøkning på tre år.

Men hun ble involvert i fagforeningsgruppa Fight for $15, som organiserte demonstrasjoner og lærte henne om rettighetene hun hadde som arbeider. McDonalds har fortsatt ikke fagorganiserte arbeidere, men Alvarez sier at sjefen har begynt å opptre med mer respekt overfor de ansatte. Ulovlige praksiser på arbeidsplassen, som å få arbeidere til å betale restauranten tilbake når de ved uhell aksepterer falske penger, har blitt avviklet. Hun tjener nå 16,70 dollar i timen.

I likhet med mange andre i hennes situasjon, vokste ikke Alvarez opp i en husholdning der det var vanlig å være organisert.

Fagforeninger motarbeides

Noe av medlemsnedgangen kommer av et synkende antall sektorer som tradisjonelt har hatt høy organiseringsgrad, som for eksempel bilindustrien. Mange delstater og domstoler har også gradvis svekket grunnlaget for fagforeningene.

27 delstater har nå såkalte «right to work-lover,» som forbyr selskaper og fagforeninger å signere kontrakter som krever at arbeidere betaler kontingent til fagforeningen som representerer dem. I fjor slo høyesterett ned på lovgivning i California som tillot fagforeninger å møte landbruksarbeidere på selskapets eiendom.

Likevel opplevde fagforeninger i fjor en betydelig økning i medlemstallene blant unge arbeidere i filmindustrien, blant håndverkere og blant føderalt ansatte, sier forsker Hayley Brown i den tverrpolitiske tenketanken Center for Economic and Policy Research.

Ifølge Brown er det tegn til at de tallene vil fortsette å stige i år under den arbeidervennlige Biden-regjeringen, som tidligere i februar fremmet flere forslag som skal gjøre det lettere for føderalt ansatte og innleid arbeidskraft å organisere seg.

For unge arbeidere har ikke lenger fagforeningene de samme kommunistiske assosiasjonene ved seg som de hadde for 40 år siden, sier Anibel Ferus-Comelo. Hun er sjef for fakultetet for arbeidslivsforskning ved universitetet Berkeley i California. Resesjonen i 2009 og pandemien, med tilhørende økonomisk usikkerhet, er friskt i minnet blant de unge og representerer en veldig reell frykt, sier hun.

Maraton

Mange unge oppdager nå også det mange veteraner allerede vet, nemlig at å sette sammen en fagforening kan være vanskelig. Selv når arbeidere stemmer for å organisere seg, kan det ta flere år før selskaper og fagforeninger blir enige om en kontrakt.

– En av organisatorene våre sier alltid at det er ikke en sprint, men et maratonløp, sier 19-årige Sylvia Soukup, som bidro til å sikre seieren i en fagforeningsavstemming i bokforretningen Half Price Books i Roseville, Minnesota, i februar.

Ifølge Soukup har de ikke fått høre noe om når kontraktsforhandlingene skal begynne. Hun tror likevel at en avtale vil sikre bedre bemanning og lønn man kan leve av. Lønnsnivået blant bokselgere har et maksnivå på 14 dollar i timen, sier hun.

– Jeg føler at all frustrasjonen og energien jeg har brukt, alt sinnet og smerten, har vært verdt det. Jeg vet at vi tar nødvendige skritt for å bli hørt, sier Soukup.