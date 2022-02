Ukraina tar grep for å sikre at luftrommet holdes åpent

Ukraina har insistert på å holde luftrommet åpent til tross for vestlige advarsler om en mulig russisk invasjon, og søndag holdt Ukrainas infrastrukturdepartement et krisemøte i hovedstaden Kiev.

Søndag kveld opplyser landets statsminister Denys Shmygal at myndighetene oppretter et fond verdt over 5 milliarder norske kroner, som skal garantere et åpent luftrom, skriver The Guardian.

– Denne avgjørelsen vil stabilisere situasjonen når det gjelder flypassasjermarkedet og vil garantere returen for mange ukrainske borgere som befinner seg utenlands, sier Shmygal i en uttalelse publisert i sosiale medier.

Det er uklart akkurat hvordan pengene skal brukes, men etter at et passasjerfly på vei til Ukraina ble nødt til å lande i Moldova søndag, viste det ukrainske samferdselsdepartementet til «svingninger i forsikringsmarkedet».

Det ukrainske flyselskapet Skyup opplyser ifølge Aftonbladet at fly i ukrainsk luftrom fra og med mandag ikke vil være forsikret gjennom internasjonale forsikringsselskaper. Det kan bety en bølge av innstillinger, ifølge avisen. Flere flyselskaper har besluttet å unngå ukrainsk luftrom de nærmeste dagene. Det gjelder blant annet nederlandske KLM.

SAS opplyser at de foreløpig ikke har andre planer enn å gjennomføre sin ukentlige flyging fra Oslo til Ukrainas hovedstad Kiev, men understreker at de følger situasjonen tett.

Det var et passasjerfly på vei fra Portugal til Kiev som søndag ble tvunget til å lande i Ukrainas naboland Moldova. Et ukrainsk lavprisselskap hadde leaset flyet fra et irsk selskap, som sa nei til flyging i ukrainsk luftrom.

En rekke land, blant dem Norge, har de siste dagene bedt sine borgere forlate Ukraina på grunn av muligheten for en russisk invasjon.