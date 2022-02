Ifølge Maria Zakharova, talskvinne for utenriksdepartementet i Moskva, har OSSE informert medlemslandene om at en rekke land kommer til å «forflytte» borgere som jobber for OSSEs observatørstyrke i Ukraina. Årsaken blir oppgitt å være en forverret sikkerhetssituasjon.

– Disse avgjørelsene kan kun forårsake alvorlig bekymring, sier Zakharova søndag.