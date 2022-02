Saudi-Arabias oljeselskap har overført 4 prosent av aksjene til investeringsfond

Nyheten ble søndag kjent via det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA.

SPA siterer kronprins Mohammed bin Salman på at aksjene blir overført som en del av kongedømmets langsiktige strategi om å restrukturere landets økonomi, som er sterkt avhengig av oljeproduksjon.

Investeringsfondet PIF har planer om å øke sine verdier til nesten 10 billioner kroner innen 2025. 1 billion tilsvarer 1.000 milliarder kroner.

Overføringen vil gi fondet en enda sterkere stilling i finansmarkedene.

Fortsatt største eier

Aramco er verdens største oljeselskap, og den saudiarabiske staten eier fortsatt over 94 prosent av selskapets aksjer etter aksjeoverføringen.

I april i fjor sa kronprinsen at selskapet var i ferd med å selge 1 prosent av aksjebeholdningen til et stort utenlandsk energiselskap.

– Dette vil være en svært viktig avtale for å øke Aramcos salg i det landet, sa bin Salman, uten å røpe hvilket land han siktet til.

I desember 2019 ble selskapet registrert på den saudiarabiske børsen. Kongedømmet hadde like før gitt klarsignal for at 1,5 prosent av selskapets aksjer kunne legges ut for salg, noe som genererte 29,4 milliarder dollar til selskapet.

Strategiske investeringer

PIF ble etablert av Saudi-Arabia allerede i 1971 med mål om å gi økonomisk støtte til prosjekter med strategisk betydning for landets økonomi.

Det er ett av verdens største investeringsfond, men er blitt kritisert for å være svært lite åpen om sine investeringer.

Samtidig har koblingen til saudiarabiske myndigheter vakt bekymring ettersom regimet kritiseres for omfattende brudd på menneskerettighetene.