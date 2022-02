Ukraina vil ha tysk investeringsgaranti

Ukraina ønsker samtaler med Tyskland som en likeverdig partner, uten at Tyskland alltid tar hensyn til Russland på grunn av frykt, uttaler Ukrainas ambassadør til Tyskland, Andriy Melnyk, i et radiointervju med den tyske kringkasteren Deutschlandfunk.

Melnyk sier også i intervjuet at Ukraina ønsker en hjelpepakke verdt milliarder av euro fra Tyskland, til å støtte stabilisering av Ukrainas økonomi. Tyskland må dessuten gi politiske garantier for tyske investeringer i Ukraina, legger Melnyk til. Melnyk mener tyske myndigheter bør lage et støtteprogram med lavere rentesatser til ukrainske selskaper.

Melnyk gjentar også Ukrainas krav om å få tilsendt våpenforsyninger fra Tyskland, samt støtte til Ukrainas ønske om å bli EU-medlem.

Scholz drar til Ukraina mandag og skal møte president Volodymyr Zelenskyj. Tirsdag drar Scholz til Moskva for å møte Russlands president Vladimir Putin.