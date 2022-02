Rekordhøy smitte i Hongkong

Hongkong står overfor den vanskeligste kampen mot viruset på to år, og smittetallene kommer til å forbli høye, var budskapet fra Hongkongs helsesjef Edwin Tsui.

Hongkongs nestleder John Lee har dratt til det kinesiske fastlandet for å diskutere mulig hjelp fra sentralregjeringen i Beijing. Ifølge avisen South China Morning Post kan Hongkong få hjelp med ekstra personell, utstyr og anlegg for karantene og behandling. Bygging av et midlertidig sykehus skal være blant de mulige løsningene.

Vaksinasjonsraten i Hongkong er lav. Kun 22 prosent av befolkningen over 80 år er vaksinert.